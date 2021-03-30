Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала оригінальний образ в синьому і розповіла про проблеми на відпочинку в Єгипті

Співачка, яка віднедавна стала сольною виконавицею, поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Камінська вирішила показати стильний образ, в якому вона відпочиває в Єгипті. На ній яскравий синій костюм з вітровки і коротких шортиків. Під ним можна розгледіти оригінальний топ з глибоким декольте, який відмінно підкреслює форми співачки.

Доповнюють образ слави великі окуляри, які надають її стилю нотку зухвалості.

У підписі до фото співачка зазначила, що її відпочинок проходить не так ідеально, як очікувалося. Справа в тому, що на курорті виявилося досить прохолодно. Зірка навіть пошкодувала, що не взяла тепліший одяг.

"Синій - колір цього місяця. Правда, треба було захопити з собою шуби, єгипетський вітер не балує", - написала Камінська.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост співачки.

"Вогонь", "кльовий колір, кльовий лук", "шикарна", "краса яка", "красуня", "чудово", "Ля яка", "Ох як я з тобою згодна", "майже одним словом вогонь і лід", "так нормально ))) спека!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Камінська оголосила про розпад "НеАнгелів" у березні 2021 року в ефірі телеканалу»1+1". Група проіснувала 15 років. За словами слави, рішення було прийнято спільно з її колегою Вікторією Смеюхою і з продюсером Юрієм Нікітіним.

Після цього Слава вирішила почати сольну кар'єру.

Нагадаємо, розпатлана Камінська з "НеАнгелів" блиснула натуральною зовнішністю в ліжку поруч з сином: "Ранок".

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