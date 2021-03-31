Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука пояснила, чому не поїхала з чоловіком на похорон його бабусі

30 березня Остапчук повідомив про велике горе у своїй родині: пішла з життя одна з його бабусь. Шоумен тут же відправився в рідну Умань, щоб проводити її в останню путь. Однак, його дружина, Христина Гірняк, з ним не поїхала. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram вона пояснила, чому так вчинила.

"Володимира я підтримувала весь тиждень, коли його бабуся по татові була при смерті. І вчора, коли її не стало, теж. Не поїхала, так як не бачила її ніколи і, думаю, була б там зайвою", - відповіла Гірняк на питання, яке поставив їй в Instagram один з підписників.

Вона пояснила, що вважає це сімейною подією. Дружина ведучого додала, що поговорила з родичами чоловіка по телефону і висловила свої співчуття.

"Але не думаю, що зобов'язана дотримуватися жалоби в даному випадку, або бути на похоронах. Також вважаю, що може зробити Вова якщо піде в інший світ моя бабуся", - заявила Гірник.

Зазначимо, що бабуся Остапчука перенесла інсульт, вона впала і розбила голову. Тоді її забрали до себе батьки ведучого. Однак, пізніше стало відомо про її смерть.

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