Співачка Аліна Гросу зважилася на експеримент із зовнішністю заради свого нового кліпу

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих фото, на яких показала найяскравіші фрагменти з майбутнього музичного ролика.

На кадрах співачка постала в чорній сукні з зухвалим корсетом, який спокусливо зтягнув її пишний бюст - той аж "підстрибнув". Незвичайний образ доповнила смілива зачіска, Аліна зважилася на афрокосички. Через це її в коментарях порівнювали то зі співачкою Олею Поляковою, то з королевою вікінгів або індійською богинею.

Розсипане борошно, клуби диму та напівтемрява надали особливого шарму цим кадрам.

"#Міріада вже скоро ❤️ #обирай гросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟?)", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:

"Через перше фото подумала, що в стрічці - Полякова"

"фоточки нарешті дочекалися! ❤️"

"❤️вам дуже личить косички😍"

"Образ взагалі вогонь 🔥, як у вікінгах Королева!"

"Кліпи з піском або водою завжди заворожують🔥"

"День, коли ти знімеш свої косички, стане для мене ще одним святом у році. Адже не сподобалося мені, сорі😍"

"Ох, відчуваю кліп 🔥буде як і пісня❤️"

"Індійська богиня"

"Скільки борошна зіпсовано 😢"

"Не чуди...🔥🙌"

Раніше ми розповідали, розведеній Гросу приписують роман з російським актором-красенем Романом Полянським. У Мережі вже з'явилися чутки про вагітність співачки. На фото, опублікованих в Instagram, уважні користувачі розгледіли у неї "кругленький" животик.

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