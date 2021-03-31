Відома українська виконавиця Камалія, найбагатша співачка країни

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Камалія фото з чоловіком, дітьми та зі своєю мамою, яка відсвяткувала день народження.

Мохаммад Захур обіймає дружину і тещу, які тримають в руках Букети квітів. А на передньому плані на білих іграшкових конячках сидять дочки-близнючки Арабелла і Мірабелла, немов справжні наїзниці.

Також на фото можна розглянути інтер'єр розкішного особняка подружжя, який виконаний в стилі бароко. Розкішне оздоблення кімнати з позолотою і колонами створює особливу атмосферу.

Раніше чоловік Камалії розповідав, що дизайном будинку займалася сама співачка.

"Нам тут дуже подобається. У будинку хороша аура. А ще Камалія декор будинку зробила сама. Вона, напевно, все викупила, все звідти везла", - прокоментував інтер'єр будинку Мохаммад Захур.

"Ой які ви всі красиві", " чоловік в райському саду або дівоче царство", - коментують фото в мережі.

Зазначимо, Камалію називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Подружжя виховує двох прекрасних дівчаток, які радують батьків своїми талантами в танцювальному і музичному жанрах.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія показала свою молоду маму, яка шукає кохання: "Ти світова..."

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України бореться з наслідками страшної хвороби, є проблеми в родині: "потім такі болі..."

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України розкрила правду, як їй живеться з чоловіком-пакистанцем: "єдине табу - це..."