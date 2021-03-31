Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі в черговий раз полонила шанувальників своєю красою

Одна з найвідоміших красунь сучасності останнім часом не так часто з'являється в об'єктивах камер на офіційних заходах. Однак, на її фан-сторінках шанувальники регулярно публікують як нові, так і архівні знімки із зіркою. Як повідомляє Politeka.net, яскраве фото Джолі з'явилося на одній з таких сторінок.

На знімку актриса зображена крупним планом. Вона одягнена в чорне, а на голову накинула легкий капюшон з червоною облямівкою. Вся увага на фото зосереджена на обличчі актриси. Особливо виділяються її очі, які Джолі підкреслила темними тінями і олівцем.

На фото актриса злегка посміхається, від чого її обличчя виглядає ще красивіше.

Фанати зіркової красуні не змогли пройти повз такого фото.

"Боже, яка вона красива", "чудова", "розкішна принцеса", "Я люблю тебе. Ти найкрасивіша жінка в світі", "справжня королева сердець", "її очі такі красиві", "вона додає красу до речей, які її оточують", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що фанати наші фото Джолі, на якому актриса відображена в момент переодягання. Зірка сидить на підлозі в розстебнутому платті кольору шампанського. Його легка блискуча тканина спадає зі спини Анджеліни, а на грудях вона змушена притримувати її руками.

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