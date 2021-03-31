Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі в черговий раз полонила шанувальників своєю красою
Одна з найвідоміших красунь сучасності останнім часом не так часто з'являється в об'єктивах камер на офіційних заходах. Однак, на її фан-сторінках шанувальники регулярно публікують як нові, так і архівні знімки із зіркою. Як повідомляє Politeka.net, яскраве фото Джолі з'явилося на одній з таких сторінок.
На знімку актриса зображена крупним планом. Вона одягнена в чорне, а на голову накинула легкий капюшон з червоною облямівкою. Вся увага на фото зосереджена на обличчі актриси. Особливо виділяються її очі, які Джолі підкреслила темними тінями і олівцем.
На фото актриса злегка посміхається, від чого її обличчя виглядає ще красивіше.
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Фанати зіркової красуні не змогли пройти повз такого фото.
"Боже, яка вона красива", "чудова", "розкішна принцеса", "Я люблю тебе. Ти найкрасивіша жінка в світі", "справжня королева сердець", "її очі такі красиві", "вона додає красу до речей, які її оточують", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що фанати наші фото Джолі, на якому актриса відображена в момент переодягання. Зірка сидить на підлозі в розстебнутому платті кольору шампанського. Його легка блискуча тканина спадає зі спини Анджеліни, а на грудях вона змушена притримувати її руками.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі посвітила пружною сідницею, непристойно задерши ніжку: "Не жінка, а богиня".
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