Внучка відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала природну красу на природі і вдома

Як відомо, 40-річна внучка Чапкіса живе в Італії, де їй вдалося побудувати кар'єру моделі і актриси. Красуня активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи шанувальників новими кадрами. Як пише Politeka.net, на цей раз Сафрончик поділилася не тільки знімками з нової фотосесії, але і показала фанатам, як виглядає в простій домашній обстановці.

Спочатку модель опублікувала фото, зроблені на природі. На них вона позує в простій білій футболці. Волосся Сафрончик залишила розпущеним, а свою природну красу підкреслила лише легким макіяжем.

Пізніше внучка Чапкіса опублікувала ще й кілька сторіз, на яких показала себе вдома. На цих кадрах вона позує перед камерою в рожевому пеньюарі і показує, як доглядає за своїм волоссям.

Шанувальники Сафрончик не перестають захоплюватися її красою в коментарях.

"Вау, чудова", "ти завжди ефектна", "ти справжня або ти впала з неба?", "Прекрасна Анна. Дуже красива жінка", "так тримати, ти робиш відмінну роботу", - пишуть люди.

Раніше Анна показала фото, на якому постала в короткому чорному пеньюарі з мереживом по лінії глибокого декольте. Зверху модель накинула сірий кардиган, проте на фото він майже повністю приспущений і нічого не закриває.

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в міні-бікіні приголомшила формами, дасть фору молодим: "Літо близько".

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" поніжилася на березі моря, заманюючи на безлюдний пляж: "Стільки солодощі".

Також Politeka писала, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" приголубила своє декольте, вразивши виглядом: "ніколи не старієш".