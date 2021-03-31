Відомий український музикант Сергій Бабкін показав, чим любить радувати своїх "дівчаток"

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він зізнався, що дуже любить дарувати близьким жінкам півонії.

"Сезон півоній відкритий! Обожнюю дарувати! Обожнюю дивитися в щасливі очі!" ,- написав Бабкін.

Він також закликав інших чоловіків приєднуватися до нього, і намагатися радувати жінок у своєму житті.

"Хлопчики, давайте робити це частіше! І отримувати від цього процесу задоволення, дивлячись, як радіють наші дівчатка! Як же це приємно", - додав музикант.

Він поділився фото, на якому позує поруч з рожевими півоніями. Артист щасливо посміхається, явно задоволений своїм придбанням.

Можна припустити, що квіти він придбав для своєї дружини, Сніжани.

Шанувальники Бабкіна тут же почали коментувати його пост.

"Які гарні. Мої улюблені квіти. А який у них запах чарівний" « " яка принадність! Обожнюю півонії«, " а де їх взяти? Хіба вже продають???? І де?", "Який ви хороший хлопчик!", "Теж люблю дарувати дружині півонії!",- пишуть люди.

Варто відзначити, що не так давно Бабкін потрапив у гучний скандал після того, як зізнався, що зрадив дружині з сотнею жінок. Артист заявив, що з тих пір нібито «змінив своє життя», а його дружина зізналася, що пробачила зраду.

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