Телеведуча Лілія Ребрик здивувала яскравими кадрами, звернувшись до українців

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постала разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким та доньками, 2-річною Поліною і 8-річною Діаною (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Весела сімейка здивувала оригінальним танцем. При чому всі четверо були одягнені у вбрання соковитого жовтого кольору (крім домашнього улюбленця, що також брав участь у цьому дійстві).

Невідомо, скільки репетирували Лілія, її чоловік та їхні діти, але вийшло вельми забавно, злагоджено та яскраво. В кінці дорослі залишилися вже самі й трохи побешкетували перед камерою, додавши рухам пікантності.

"Смійтеся більше, всім серцем, щиро і дзвінко! Сміх об'єднує людей, зближує, робить їх - добрішими, а життя не нудним! Я і справді думаю, що сміх продовжує життя. Скільки разів сама собі доводила: сміхотерапія - найкращі ліки від печалі в серці! Люблю, коли сміються діти, обожнюю, коли ми разом до сліз регочемо. Та що вже там - люблю навіть коли вони просто посміхаються! І сама ніколи не буваю скупою на посмішку! Люблю людей з гумором, тільки терпіти не можу дурні, вульгарні жарти і посмішки! З днем сміху вас! Нехай поруч з вами він завжди буде щирим і тільки усмішок вам 😉!", - звернулася Лілія в підписі.

Користувачі оцінили старання Ребрик та її родини:

"Ваша сім'я, це посмішка, тепло, і приклад для наслідування!!! 👍👍💕"

"Так, а найменшу, біленьку чому не нарядили? 😮"

"Щиро - це не на камеру!"

"Собачка ображено так подивилася на вас: "А чому я ще не в жовтому?!" 😅"

"Говоримо Дикі - маємо на увазі веселі, говоримо веселі - маємо на увазі Дикі 😍 😂"

"Дивлячись на вас - відразу посмішка ☀️😃 ... яскраві і чудові 👏"

Нагадаємо, що модниця Лілія Ребрик покрутилася в яскравих нарядах, засвітивши струнку фігуру: "вибирайте...".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик показала себе з чоловіком в дико пікантних позах: "як говорила Вєрка Сердючка...".