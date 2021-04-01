Ведучий шоу "Холостяк" повідомив про створення нового проекту

Як передає Politeka.net, відповідний пост Григорій Решетник опублікував на своїй сторінці Instagram.

"Ура! Нарешті це сталося! Ми запускаємо новий проект "Холостяк діти". Це буде просто вау", - повідомив телеведучий.

Також він зазначив, що в проекті зможуть взяти участь діти від 7 до 12 років.

"Тому, якщо вашим дітям 7-12 років, швидко заповнюйте анкету на нашому сайті! І ваша дитина обов'язково знайде любов!",- підсумував Решетник.

Така новина викликала ажіотаж у мережі. Українці були просто шоковані такою заявою, а багато хто запідозрив у ньому першоквітневий жарт.



"Сподіваюся це не правда, з 1 квітня вас!", "Сподіваюся жарт, а то звучить маячно", "А навіщо дитині любов в 7 років?", "Ви у своєму розумі? Яка любов в 7 років?",- писали в коментарях під постом телеведучого.



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