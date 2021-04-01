Зірка Студії "Квартал 95" Марта Адамчук опинилася в обіймах танцюриста Макса Єжова і розповіла про експерименти на сцені
Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У своєму пості Марта розповіла, що на сцені «кварталу» артисти регулярно експериментують.
"У нас в "Жіночому кварталі" бувають дуже різні експерименти. Це місце, де ми можемо проявляти себе в багатьох сферах. Ось і моя маленька мрія здійснилася. Але про це трохи пізніше;) Дякую, Максим, за твою харизму, акторську майстерність і силу мене підняти:)", - написала Адамчук.
У пості вона звертається до відомого танцюриста і партнера Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макса Єжова. У новому випуску вони виконали спільний танець, кадрами якого також поділилася Марта. Для номера вона одягла червону сукню, яка ідеально підходила для пристрасного танцю.
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Шанувальники артистки тут же відреагували на її пост.
"Ти неперевершена!", "Боже!!!!! Як красиво!!!", "Так танцюють тільки боги !!!! Весь смак цього номера неможливо передати словами, його треба дивитися!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Марта показала, як у вечірній розкішній чорній сукні в пристрасній позі виконує вокальний номер. Її фігура виконана емоціями, які артистка хоче передати глядачам, що у зірки чудово виходить.
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