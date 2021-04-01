"У нас бувають дуже різні експерименти"

Зірка Студії "Квартал 95" Марта Адамчук опинилася в обіймах танцюриста Макса Єжова і розповіла про експерименти на сцені

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У своєму пості Марта розповіла, що на сцені «кварталу» артисти регулярно експериментують.

"У нас в "Жіночому кварталі" бувають дуже різні експерименти. Це місце, де ми можемо проявляти себе в багатьох сферах. Ось і моя маленька мрія здійснилася. Але про це трохи пізніше;) Дякую, Максим, за твою харизму, акторську майстерність і силу мене підняти:)", - написала Адамчук.

У пості вона звертається до відомого танцюриста і партнера Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макса Єжова. У новому випуску вони виконали спільний танець, кадрами якого також поділилася Марта. Для номера вона одягла червону сукню, яка ідеально підходила для пристрасного танцю.

Шанувальники артистки тут же відреагували на її пост.

"Ти неперевершена!", "Боже!!!!! Як красиво!!!", "Так танцюють тільки боги !!!! Весь смак цього номера неможливо передати словами, його треба дивитися!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Марта показала, як у вечірній розкішній чорній сукні в пристрасній позі виконує вокальний номер. Її фігура виконана емоціями, які артистка хоче передати глядачам, що у зірки чудово виходить.

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