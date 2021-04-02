Українська співачка Настя Каменських, яка поїхала за кордон разом з подружками, здивувала кругленьким животиком
Як передає Politeka.net, артистку регулярно підозрюють у вагітності. Особливо після того, як вона офіційно вийшла заміж за свого коханого, продюсера Олексія Потапенка. В одному з інтерв'ю співачка заявляла, що хоче дітей. Однак, все нові і нові чутки про вагітність артистки не підтверджувалися.
Нещодавно Каменських полетіла за кордон зі своїми подружками, щоб знімати реаліті-шоу. Таке рішення прийшло на тлі гучної прем'єри пісні «Дівчатка рулять».
На свіжому фото щаслива Каменських позувала на тлі моря. Вона була одягнена в легкий костюм.
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"Режим перезавантаження", - підписала фото зірка.
У коментарях співачці залишили масу компліментів, але не обійшлося без зауважень з приводу фігури Насті. Багато шанувальників помітили невеликий животик і навіть почали вітати співачку з цікавим становищем.
"Яка ж ти красива", "сильно красива", "Животик, ти?", "Мексиканочка, ти дуже хороша", "Вітаю з вагітністю", "Я теж помітила маленький животик, невже?", "А де талія?", "Краса незвичайна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "я зрозуміла, що потрібно...".
А ще Politeka писала, що Каменських без Потапа терміново покинула Україну, де зараз співачка і з ким: "воно того варте...".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських в тісному декольте, яке ледь приховує бюст, вразила розмірами:"я офігел".