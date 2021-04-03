Українська співачка Настя Каменських, яка поїхала без чоловіка на відпочинок, засвітила кругленький живіт

Не секрет, що кожен раз, варто артистці трохи показати живіт з невігодного ракурсу або надіти вільний одяг, її відразу ж починають підозрювати у вагітності. Причому після весілля з Олексієм Потапенко чутки посилилися і навіть у відпустці Насті не можна розслабитися. Так, вчора зірка показала, як веселиться на курорті без чоловіка.

На спекотний відпочинок зірка вирушила з мамою і подружками, з якими має намір відзняти нове шоу, а також знову нагадати про свій новий кліп на пісню «дівчатка рулять».

У розділі Сторі зірка поспішила покрутитися на камеру, щоб продемонструвати фігуру у всій красі і спробувати виправдатися за попередні фото, через які Насті стали масово писати привітання з вагітністю. Сама Каменських ніяк чергові чутки не прокоментувала, але виставила ролик, в якому продемонструвала новий Пляжний лук і засвітила трохи округлий живіт.

На свіжому фото в основному профілі щаслива Каменських позувала на тлі моря. Вона була одягнена в легкий костюм. Саме під цим фото шанувальники помітили невеликий животик і навіть почали вітати співачку з цікавим становищем.

"Краса неземна, та щось більше вас стало", "сильно красива«," Животик, чи ти?", "Мексиканочка, ти дуже хороша"," Вітаю з вагітністю", " я теж помітила маленький животик, невже?", "Прощай, талія, зовсім пропала вже«,» Ох Настя бурю несе", - пишуть користувачі Мережі.

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