Українська співачка Тіна Кароль захопила незвичайним чином

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка презентувала новий альбом «Красиво». Відео бурхливо зустріли позователі мережі. При цьому багато хто звернув увагу на образ Кароль, зазначивши, що вона помітно змінилася, відійшовши від свого звичного стилю.

Тіна Кароль на відео звивалася у відвертому вбранні. Вона одягла білу сукню з розрізом вище стегна, а також оголеним животом. До такого вбрання їй підібрали босоніжки в тон на високій шпильці.

"Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйтесь альбомом # красиво . Спасибі всім і кожному, що надихали мене. Спасибі величезне команді за красиву реалізацію", - написала співачка.

Відзначимо, кадри, як і нові композиції справили враження на шанувальників співачки.

"Це гармата! Пишаюся", "неймовірно красиво", "вітаємо", "несамовита", "в захваті", "це дійсно красиво", "сенс кожного рядка прямо в серці", "вітаю, моя хороша! По-перше, це красиво, по-друге, ново! Розширюй межі можливого, вірю в тебе", "вітаємо🔥наша Біла королева", "як же це по-іншому прекрасно! Спасибі за красу, Тіна Григорівна, Я чекаю ваших виправдань за реп в "хорошому хлопцеві" і надалі чекаю подібного ще😍 Реально "зносить дах"», - пишуть в коментарях.

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