Тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги в Україні збираються підвищити на 10% з 1 липня 2021 року

Про це йшлося на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації НКРЗІ.

"Проект рішення НКРЗІ № 43 від 9 лютого 2021 р.був схвалений і направлений до Федерації профспілок України та Федерації роботодавців, де його також погодили. Він передбачає перегляд тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги у бік збільшення на 10%», – повідомили в НКРЗІ.

Згідно з проектом, вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення збільшиться на 10%, до 65,68 грн. Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон буде підвищена з 65,55 грн до 72,11 грн.

Зараз представники Нацкомісії вже готують документи, щоб направити проект рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. У разі прийняття рішення набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Відзначимо також, що CDMA-оператор "Інтертелеком" відключає послуги ще в ряді областей України, пише ain.ua.

Так, з 1 липня 2021 року компанія припиняє надавати послуги у Вінницькій, Житомирській, Київській та місті Києві, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Справа в тому, що компанія відмовилася від частини радіочастотного ресурсу в цих регіонах. З минулого року компанія обмежила свої послуги в більшості областей України.

Абонентам фіксованого телефонного зв'язку з цих областей пропонують перейти на обслуговування до «Укртелекому», якому і передали номерний ресурс, що звільнився. Для цього в особистому кабінеті потрібно надати актуальну контактну інформацію, після чого абоненту вишлють нову SIM-карту.

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