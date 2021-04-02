Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер під час подорожі вирішила показати особисті кадри
Епатажна молода підприємниця і модель Кайлі Дженнер любить виглядати на фото спокусливо, навіть коли вибирає простий образ. Цього разу Кайлі зробила акцент на плоскому животі після схуднення.
Так, зірка поділилася серією кадрів з приватного борту літака, яким користується для поїздок на відпочинок або у справах. Під час подорожі, схоже, Кайлі зробила ставку на комфорт, тому одягла трикотажний комплект яскравого відтінку.
Кроп-топ з довгими рукавами неоново-оранжевого кольору для більшої привабливості зірка навіть підняла. А потім оголену талію підкреслила популярним літнім прикрасою-ланцюжком.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Раптово обірвалося життя відомої українки, щойно виписали з лікарні: "Як, ще позавчора…"
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям снігопади, хуртовини і морози: "До нас йде потужний..."
Винник, що приховує своє особисте життя, похвалився, що тепер у нього є все: "Дівчина-Всесвіт..."
Позитив з " Время и Стекло "розсекретив, що у нього з Мішель Андраде:" а ніхто і не сумнівався..."
Нижня частина комплекту в такому ж стилі ідеально доповнила її образ, за що модель отримала компліменти:
"Вражає, дівчинка; по дорозі в спортзал! 💨 😍 ; Я хочу одного дня стати таким же багатим, як ти; loveeeee цей колір на тобі; потрібен цей наряд😍 😍; куди ти йдеш?; Чому я не можу так виглядати; куди ти йдеш? 🤪 ; ваша Барбі дівчинка".
Також ще на одному свіжому фото Дженнер позувала в обтягуючому комбінезоні з космічним принтом. Одяг вигідно підкреслила пишні форми дівчини, при цьому, приховавши недоліки. Незвичайний принт привернув увагу до найпікантніших місць.
"З іншої планети", - коротко підписала фото Кайлі. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".
А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер хвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".