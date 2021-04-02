Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер під час подорожі вирішила показати особисті кадри

Епатажна молода підприємниця і модель Кайлі Дженнер любить виглядати на фото спокусливо, навіть коли вибирає простий образ. Цього разу Кайлі зробила акцент на плоскому животі після схуднення.

Так, зірка поділилася серією кадрів з приватного борту літака, яким користується для поїздок на відпочинок або у справах. Під час подорожі, схоже, Кайлі зробила ставку на комфорт, тому одягла трикотажний комплект яскравого відтінку.

Кроп-топ з довгими рукавами неоново-оранжевого кольору для більшої привабливості зірка навіть підняла. А потім оголену талію підкреслила популярним літнім прикрасою-ланцюжком.

Нижня частина комплекту в такому ж стилі ідеально доповнила її образ, за що модель отримала компліменти:

"Вражає, дівчинка; по дорозі в спортзал! 💨 😍 ; Я хочу одного дня стати таким же багатим, як ти; loveeeee цей колір на тобі; потрібен цей наряд😍 😍; куди ти йдеш?; Чому я не можу так виглядати; куди ти йдеш? 🤪 ; ваша Барбі дівчинка".

Також ще на одному свіжому фото Дженнер позувала в обтягуючому комбінезоні з космічним принтом. Одяг вигідно підкреслила пишні форми дівчини, при цьому, приховавши недоліки. Незвичайний принт привернув увагу до найпікантніших місць.

"З іншої планети", - коротко підписала фото Кайлі. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".

А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер хвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".