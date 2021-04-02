Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль створили спільну заяву, з приводу комісій

Верховна Рада розглядає пропозиції щодо законопроєктів, які стосуються банківських комісій. Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль звернулися до влади із заявою.

У законопроєктах пропонується передбачити застосування адміністративних обмежень розміру комісії для торговців за еквайринг і розміру міжбанківських комісій (інтерчейндж), пише Finance.ua.

Названі банки мають свою позицію щодо теми комісій. Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль зобов'язуються докласти всіх зусиль для зниження розміру комісій інтерчейндж в Україні.

Суб'єкти ринку можуть звернутися в Антимонопольний комітет України, щоб там їм дали висновок про можливі дії, які спрямовані на зниження комісії, за графіком:

з 01.07.2021 - 1.20%

з 01.07.2022 - 1.00%

з 01.07.2023 - 0.90%

Також банки зобов'язуються докладати зусиль для ефективної роботи і зниження оплати за послуги еквайрингу (оплата через POS- термінали і так далі).

Однак грошово-кредитні організації при цьому наполягають на збереженні вільного ринкового ціноутворення комісій та неприпустимості регулювання їх на законодавчому рівні. У зверненні пропонується відкликати пропозиції до зазначених законопроектів, в яких хочуть визначити розмір комісій.

А що щодо просування безготівкових платежів, то банки чекають підтримки від уряду для реалізації таких планів, як: регулювання всіх платежів у безготівковій формі між компаніями / державою/державними установами з одного боку та громадянами України з іншого боку

Також банки пропонують скасувати вимогу щодо безкоштовного обслуговування зарплатних рахунків, а також знизити обмеження за готівковими розрахунками в торговельній мережі.

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