Відома співачка Слава Камінська, після оголошення про початок своєї сольної кар'єри, вирушила до Єгипту слідом за своєю колишньою колегою з групи не Ангели, Вікою Смеюх

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Слава Камінська постала в дуже спокусливому образі в отруйно-малиновому бікіні, підкреслюючи соковиті форми, Слава написала:

"Нереальне місце 😍 Єгипетські Мальдіви😍 П'ять хв від берега, радості на весь день і фоток на місяць вперед🤣 📸".

На фото Слава знімалася на березі блакитного моря. Для фотосесії дівчина вибрала бікіні, яке якнайкраще демонструє ідеальні вигини зірки. Гаряче фото відразу набрало величезну кількість коментарів. Раніше в Сторіс Слава показувала свій купальник до виходу на узбережжі:

Не залишилися осторонь колеги і знайомі слави Камінської. Дружина відомого телеведучого, епатажного Володимира Остапчука, Кристина Горняк, також відреагувала на яскравий кадр. Вона написала: "дуже красиво!!!!😍😍😍". До неї приєдналися інші шанувальники, які описали свої враження від побаченого:

"Богиня ❤️", "Красуня 🔥 🔥 🔥 ", "Супер! Дуже яскраво і незвично! Шикарна!", "Шикарна, як завжди, чекаємо нові фото🌹", "Very beautiful🔥", "Красуня🔥 🔥 🔥", - написали шанувальники.

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