Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", здивувала зовнішністю
Популярна прима-балерина бере участь у різних шоу, передає Politeka.net. Цього разу зірка в одному з проектів здивувала своїм перевтіленням.
Так, Кухар виступила в образі поп-короля Майкла Джексона на шоу "Ліпсінк батл". Відповідні фото оприлюднили на сторінці шоу в Instagram.
Відома брюнетка постала в червоних куртці і джинсах. Вона підняла чорний капелюшок, блиснувши кучерявою головою. А руку балерина поклала собі між ніг, повторюючи відомий рух артиста.
У пості йдеться, що крім балерини на сцену вийде і її чоловік - Олександр Стоянов.
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"Вже завтра в новому епізоді проекту глядачі побачать, як сімейна пара прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар і прем'єр Національної опери Олександр Стоянов зустрінуться в запеклому протистоянні на сцені «Ліпсінк батл».
Катерина перетвориться на легендарного Майкла Джексона, а її чоловік Олександр Стоянов втілить несподіваний подвійний образ JZ і Ріанни", - заінтригували автори публікації.
За три години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Просто один в один . Браво!!!❤ ️ ", "Дивилися з великим задоволенням👏 🔥", "дуже схожі", "Майкл Джексон", "клас❤️😍", "дивимося всією сім'єю, дуже подобається! Дякуємо організаторам за позитив!Йде смуток, приходять позитивні емоції!",- написали користувачі мережі.
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