Популярна співачка, екс-учасниця гурту "Віагра", та переможниця проекту " Танці з зірками" Санта Дімопулос показала шанувальникам, як відстоює свої права

Як передає Politeka.net, у своєму сторіс в Instagram Санта поскаржилася на готель, в якому відпочиває з дитиною. Дівчина розповіла, що вийшла на пляж разом зі своєю маленькою донькою, але вільних місць під парасольками не виявилося.

"Ну що, ми вийшли на пляж, і вільних місць немає. Чекаємо вже 15 хвилин під палючим сонцем з дитиною... Ось така ситуація в цьому готелі. Не прикольно.",- розповіла Санта.

У наступному сторіс Санта розповіла, що вона включила "суку" і, в прямому сенсі, "відвоювала собі місце під сонцем".

"Коли я включила суку (не люблю бути терпилою за свої гроші), вони заметушилися і знайшли нам три лежаки. Прийшов менеджер і просив вибачення. Тут справа в самому зверненні: Вибачте, у нас всезанято", - це не про сервіс в 5-тизвезночном готелі. І адже змогли ж знайти!",- зізналася Санта.

"Завжди відстоюйте своє право на нормальний відпочинок", - написала Дімопулос.

Відомо, що Санта з малятком донькою і чоловіком відпочиває в Дубаї, вона показує яскраві знімки свого малятка, а також змушує прискорено дихати чоловіків, спокусливими кадрами своєї ідеальної фігури.

Нагадаємо, що Дімопулос з " Танців з зірками "втекла з України, показавши прощальне фото з донькою:" Вибачте...ми...".

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