Модель і світська левиця Кім Кардашьян порадувала шанувальників спекотними фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська модель, телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка має власний білизняний бренд, вирішила похвалитися фанатам своїм розкішним відпочинком з дітьми. Красуня опублікувала в своєму Instagram серію пляжних фотографій, на яких її можна побачити під час купання в Блакитній лагуні.

Як видно, перед камерою Кімберлі з'явилася в спокусливому чорному купальнику-бікіні, який ледь утримує її апетитні форми, водночас підкреслюючи всі принади пружного тіла. Довге волосся зірки розпущене і вологе, а на її обличчі немає макіяжу. На знімках також можна побачити дітей моделі, які радісно хлюпаються в прозорій теплій воді.

У підписі до фотографій Кардашьян написала: "Блакитна Лагуна". Шанувальники тут кинулися обговорювати нові знімки Кім, засинаючи її компліментами і захопленими коментарями, відзначаючи, що на її тіло неможливо надивитися. "Ідеальна", "Красуня", "Люблю тебе, Кім", "Дуже красива", "Обожнюю", "Красивий купальник", "Чому ти така гаряча?", "Де це?! Виглядає чудово!", "Приголомшливий вид", "Краса", - пишуть захоплені користувачі під фото Кардашьян.

Нагадаємо, майже "холостячка" Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики.

Як повідомляла Politeka, що майже холостячка Кім Кардашьян в сміливих позах показала свої засмаглі "кульки".

Також Politeka писала, що майже "холостячка" Кім Кардашьян подражнила пляжними кадрами разом з дочкою.