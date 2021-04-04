Співачка Ольга Полякова розплакалася під час ефіру шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці проекту (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)



Телешоу вже виходить на фінішну пряму - до фіналу залишилося всього два випуски.

"Наш зірковий детектив Оля Полякова дуже засмучена, що ми так швидко наближаємося до фіналу. Однак попереду ще два фантастичних ефіри, які надовго вам запам'ятаються", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники шоу також трохи засмутилися разом із зірковим детективом. Багато хто з них висловив надію, що відразу після закінчення шоу, вийде його другий сезон.

"Так, дуже шкода, що скоро фінал", "Дуже хороші і заводні детективи, робіть другий захід маски з цими ж детективами", "Олечка, зараз всім не до сміху...Але сподіваємося на другий сезон...", "А 2 сезон буде? Залиште у 2 сезоні Данилко", - писали українці в коментарях під відео.

Нагадаємо, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "розгорнулася і...".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової влаштувала недитячу фотосесію в бікіні, затьмаривши навіть маму:"гаряча штучка".

Також Politeka писала, Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність:"Ми красиві по-любасу".



