Співачка Ольга Полякова розплакалася під час ефіру шоу "Маска"
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці проекту (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Телешоу вже виходить на фінішну пряму - до фіналу залишилося всього два випуски.
"Наш зірковий детектив Оля Полякова дуже засмучена, що ми так швидко наближаємося до фіналу. Однак попереду ще два фантастичних ефіри, які надовго вам запам'ятаються", - йдеться в повідомленні.
Шанувальники шоу також трохи засмутилися разом із зірковим детективом. Багато хто з них висловив надію, що відразу після закінчення шоу, вийде його другий сезон.
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"Так, дуже шкода, що скоро фінал", "Дуже хороші і заводні детективи, робіть другий захід маски з цими ж детективами", "Олечка, зараз всім не до сміху...Але сподіваємося на другий сезон...", "А 2 сезон буде? Залиште у 2 сезоні Данилко", - писали українці в коментарях під відео.
Нагадаємо, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "розгорнулася і...".
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