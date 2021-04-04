Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому вигляді

Як пише Politeka.net, модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі не так давно народила первістка. Красуня зараз зайнята активно доглядом за малюком, тому не так багато публікує нових образів в Instagram. Але у дівчини настільки багато фанатів, що вони самі згадують різні фотосесії красуні, ділячись фото на фан-сторінках.

Цього разу один з користувачів опублікував фото, де Емілі була без одягу і білизни. Красуню зняли по бюст, щоб прикрити найпікантніше. Волосся Ратаковскі зібрала назад, а руками прикрила своїх "подружок". Кадр вийшов дуже ніжним і хвилюючим.

На другому фото Емілі вже здалася в джинсах і чорному топі. Красуня виходила з автомобіля, демонструючи розкішну фігуру.

Фанати нічого не писали під фотографіями і поставили кілька десятків лайків, але так і хочеться додати: "єва у плоті, максимум ніжності".

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі в розстебнутій кофті засвітилася на прогулянці через пару тижнів після народження сина.

Кілька днів тому Емілі була помічена на прогулянці без чоловіка і дитини, а її вигляд приголомшив мережу. У розстебнутій кофті, прикритій тільки застібкою на грудях, Емілі прогулялася на обличчі улюбленого міста.

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