Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому вигляді
Як пише Politeka.net, модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі не так давно народила первістка. Красуня зараз зайнята активно доглядом за малюком, тому не так багато публікує нових образів в Instagram. Але у дівчини настільки багато фанатів, що вони самі згадують різні фотосесії красуні, ділячись фото на фан-сторінках.
Цього разу один з користувачів опублікував фото, де Емілі була без одягу і білизни. Красуню зняли по бюст, щоб прикрити найпікантніше. Волосся Ратаковскі зібрала назад, а руками прикрила своїх "подружок". Кадр вийшов дуже ніжним і хвилюючим.
На другому фото Емілі вже здалася в джинсах і чорному топі. Красуня виходила з автомобіля, демонструючи розкішну фігуру.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Кокетлива Дженніфер Лопес прогулялася на вулиці в одному міні-топіку: "Може собі дозволити"
Раптово обірвалося життя відомої українки, щойно виписали з лікарні: "Як, ще позавчора…"
"О Боже, це Надя Дорофєєва...": таємниче Сонце на шоу "Маска" вивели з себе, дійшло до погроз
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Фанати нічого не писали під фотографіями і поставили кілька десятків лайків, але так і хочеться додати: "єва у плоті, максимум ніжності".
Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі в розстебнутій кофті засвітилася на прогулянці через пару тижнів після народження сина.
Кілька днів тому Емілі була помічена на прогулянці без чоловіка і дитини, а її вигляд приголомшив мережу. У розстебнутій кофті, прикритій тільки застібкою на грудях, Емілі прогулялася на обличчі улюбленого міста.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі потрясла формами в розкритому піджачку без білизни
Також Politeka писала, що соковита Емілі Ратаковскі в "Хижому" мікробікіні подражнила " солоденьким"
А ще Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі в сукні з глибоким декольте помірялася принадами поруч з подружкою