Клієнтка Приватбанку поскаржилася на неналежну реакцію на атаки шахраїв

Як передає Politeka.net, свій відгук вона залишила на порталі Мінфін.

За її словами, вона стала жертвою шахраїв, які намагалися вкрасти її гроші з рахунку.

"Додзвонилася на гарячу лінію і мені запропонували заблокувати карту і перевипустити нову в будь-якому відділенні цього банку в моєму місті. Але у відділенні мені повідомили, що це я шахрай і банк відмовляється зі мною співпрацювати, без пояснення. Спеціаліст відділення запропонував мені писати листи в м. Дніпро", - зазначила жінка.

У підсумку їй прийшло чекати, щоб отримати свої гроші назад.

"Я на свою картку отримувала тільки зарплату. Залишок коштів зі своєї картки отримала тільки через два тижні, з великими труднощами. Думаю мені пощастило, що я вже не клієнт цього банку", - підсумувала незадоволена клієнтка.

Співробітники ПриватБанку пообіцяли більш детально розібратися в інциденті.

Раніше ми розповідали, що клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемою неможливості забрати свої депозити.

За словами обуреної клієнтки, після закінчення терміну депозиту в ПриватБанку, виявилося, щоб отримати свої гроші назад, їй доведеться чекати більше півроку.

Нагадаємо, у Приватбанку масово відхиляють платежі, введені нові обмеження для українців:»тепер потрібно...".