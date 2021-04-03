Відома актриса радянських часів Ніна зоткіна померла у своїй квартирі в Москві на 70 році життя, її пам'ятають мільйони

Як передає Politeka.net, на сторінці у Facebook російський режисер Михайло Дегтяр написав про це на своїй сторінці. Трагічна смерть знаменитої актриси вразила колегу.

Михайло дізнався про те, що трапилося від однокласниці, яка жила в одному під'їзді з померлою актрисою. Режисер пише: "З жахом розповіла, що вже пару днів відчувала неприємний запах з-під сусідських дверей", - написав режисер. Він повідав, що довелося викликати поліцію і виламувати двері. Виявилося, що тіло два тижні пролежало в квартирі.

"Не буду уточнювати подробиці-два тижні там пролежала померла господиня, дуже хороша актриса - Ніна Зоткіна. Серед її ролей, мабуть, кращі - Оля Чумакова в драмі "Двоє в дорозі" Леоніда Марягіна (1973) і Євгенія у фільмі "Розклад на завтра" Миколи Олександровича (1976).",- розповів Дегтяр.

Відомо, що Зоткіна народилася в Пензі в 1951 році. У 1974-му закінчила Вище театральне училище імені Щукіна. Складалася в акторському штаті"Мосфільму". Зоткіну любили за її добрі ролі, а за роль Олі Чумакової в мелодрамі "Двоє в дорозі" в Празі отримала нагороду за кращу жіночу роль.

Свої співчуття висловили підписники режисера Михайла Дегтяря. За словами підписників з'ясувалося, що син актриси нібито живе в сусідньому під'їзді...

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