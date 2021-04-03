Українська співачка Тіна Кароль захопила сміливим видом на зйомці "Ліпсінк батл"

Зараз Тіна бере активну участь у зйомках «Ліпсінк батл» і готується до чергового сезону шоу «Голос». Так як кожен ефір вона з Потапом в ролі телеведучих повинна блищати не гірше учасників, доводиться підбирати найрізноманітніші вбрання. Причому нерідко досить відверті.

Цього разу сама Тіна похвалилася луком дня в розділі Сторі, знявши себе перед процесом зйомок чергового ефіру. Тіна покрутилася перед камерою в ефектній сукні з досить глибоким декольте, яке виявилося в небезпечній близькості до камери.

Сама ж артистка посміхнулася і показала сцену, на якій учасники активно готувалися до виступів. Варто відзначити, що макіяж і зачіска співачки не змогли відвести увагу від відкритого бюста, тому Кароль поспішила прибрати камеру і показала обличчя зблизька, уникаючи зайвої відвертості.

Також раніше на своїй сторінці в Instagram співачка презентувала новий альбом»Красиво". Відео бурхливо зустріли позователі мережі. При цьому багато хто звернув увагу на образ Кароль, зазначивши, що вона помітно змінилася, відійшовши від свого звичного стилю.

Відзначимо, кадри, як і нові композиції справили враження на шанувальників співачки.

"Вітаємо🔥наша Біла королева", " як же це по-іншому прекрасно! Спасибі за красу», «Тіна Григорівна, Я чекаю ваших виправдань за реп в "хорошому хлопцеві" і надалі чекаю подібного ще😍 Реально "зносить дах"», - пишуть в коментарях.

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