Зірка Студії "Квартал 95" Марта Адамчук показала креативне фото в чорно-білому виконанні, граціозно зігнувшись в танцювальному па

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Марта Адамчук, яка в гумористичному шоу славиться своїм оксамитовим голосом, цікавиться фотографією. Дівчина не раз говорила, що через фото обожнює передавати свій внутрішній світ.

Марта часто розміщує чорно-білі знімки, вважаючи їх більш змістовними ніж кольорові, адже на чорно-білому фото увагу привертають форми, гра світло-тіні, чіткість, можна зробити той чи інший акцент...

Цього разу артистка позувала в концертному вбранні, довгій спідниці і блискучому піджаку, оголивши плече. руки артистки в рукавичках.

Дівчина тримає в руках камеру, фото зроблено в русі, ніби Марта танцює, волосся розлетілось і обличчя розцвіло в прекрасній посмішці:

"Віддушина", - лаконічно назвала знімок Березня.

Шанувальники відгукнулися, побачивши свою улюблену артистку, написва кілька коментарів:

"Very beautiful", "😍🍓🍒👍✌", "❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Красунька👍, коли ти щаслива, ти про це не здогадуєшся. І хто знає, чи може бути краще, ніж та мить, в якій ти живеш❤️", - написали шанувальники.

Раніше Марта зізналася, що на сцені жіночого кварталу дівчата постійно експериментують. Марта заявила, що її мрія збулася, подякувавши відомого танцюриста Макса Єжова, за те, що зумів її підняти.

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