Молода дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман подражнила апетитними формами в короткому топі
Як передає Politeka.net, Соня Кіперман з раннього віку почала шукати своє покликання. Вже до 14 років красуня засвітилася на подіумах в Росії, а також примудрилася потрапити на зйомки серіалу «Щоденники вампіра». Зараз дівчині 20 років, але вона продовжує шукати своє призначення, подорожуючи по світу і пробуючи себе в різних сферах.
Варто відзначити, що Соня дуже схожа на свою матір фігурою і кольором волосся. Крім цього, Кіперман походить на Віру і поведінкою. Дівчина не соромиться демонструвати своє тіло і поводиться перед камерою дуже розкуто.
На свіжому фото, яке Соня опублікувала в Instagram, вона позувала з келихом коктейлю синього кольору. Дівчина спустила з плечей сорочку, залишившись в одному топі. Тендітні плечі і пишний бюст приваблювали і вабили.
"Ваше здоров'я", - підписала фото дівчина.
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Раніше ми писали, що Кіперман вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію вдома. На фото вона постала природною і по-домашньому красивою. Вона блиснула формами в короткому білому топіку, під який не стала надягати ліфчик.
Нагадаємо, що молодша дочка Брежнєвої затьмарила красуню-маму безбашенним танцем, співачка не стрималася: "я тебе...".
А ще Politeka писала, що дочка Брежнєвої в купальнику вигнулася на пляжі, мати не стримала емоцій.
Також Politeka повідомляла, що юна дочка Віри Брежнєвої в "невидимому" бікіні виставила напоказ бездоганне тіло:"як на маму схожа".