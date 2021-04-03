Даша Хлистун, що стала дружиною" Холостяка-10 " Макса Михайлюка, показала, якою красунею була до вагітності

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дарина розмістила яскраве фото в рожевому топіку і панамці. У кадрі Дарина будучи ще пофарбованої в блонд, без тіні косметики. своє фото Дарина прокоментувала так:

"Це одна з моїх найулюбленіших зйомок. Знімали на Корсиці. Два дні. У нас не було ні макіяжу, ні стиліста по волоссю. Фотки на плівку 😍 і два в райському місці, куди до речі я насилу дісталася. Але вони того варті..."

Це одна з моїх найулюбленіших зйомок. Знімали на Корсиці. Два дні. У нас не було ні макіяжу, ні стиліста по волоссю. Фотки на плівку 😍 і два в райському місці, куди до речі я насилу дісталася. Але вони того варті ♥️

Відомо, що до вагітності, про яку розповіла в лютому на 32 тижні, дівчина працювала моделлю. Зараз, в останні тижні вагітності, дівчина розповідає про себе, показує сімейні будні з Максом в Instagram і хвалиться своєю новою фігурою без фільтрів.

Раніше Даша розповідала, що до вагітності взагалі не їла мучного і солодкого, а тепер не може собі в цьому відмовити. Крім того майбутня матуся поділилася, що постійно хоче спати, пояснюючи це тим, що багатьом вагітним властиво такий стан.

Шанувальники обожнюють дівчину, вони спостерігають за її сторінкою і останній пост не залишився без уваги.

"Ви мені дуже подобаєтеся в Блонді", " Неймовірна!", "Максу пощастило!👏 👏 ", "плануєте повернутися в блонд?", "Ви красуня в будь - якому образі Даша👍", "дуже красива😍❤️", "обожнюю Дашку😍", - залишили шанувальники свої відгуки на фото.

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності:"великий торчун".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина " Холостяка "Михайлюка зізналася, що сталося з її кращими подругами:"Грубо, але як є".

Також Politeka писала, що дружина " Холостяка "Михайлюка на останніх термінах вагітності сильно змінилася:"Дочка віджала всю красу".