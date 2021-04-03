Співачка Вікторія Смеюха порадувала шанувальників гарячими кадрами з розкішного відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, яка виступала у складі групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася пікантними пляжними кадрами, на яких з'явилася у відвертому образі.
Як видно, Віка відображена на красивому пляжі, а трохи вдалині видно приголомшливий пейзаж з пальмами і океаном. На прогулянку красуня вийшла в сміливому образі - на ній коротенькі джинсові шортики і червона толстовка оверсайз. Дівчина і так і сяк крутиться перед камерою, демонструючи розкішну фігурку і спокусливі пружні сідниці. Також зірка показала відео, на якому виконала жаркий танець, ритмічно рухаючи попою.
У підписі до публікації Смеюха написала: "Бувають погляди красномовніше будь-яких промов. Захотілося з вами розмови без слів. А може це і є флірт в чистому вигляді. Ви вірите в безмовні питання, яка одна сторона задає інший одними лише очима?". Шанувальники в захваті від нових фотографій і відео зірки, її завалюють захопленими компліментами в коментарях до публікації.
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Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні:" хто з вас любить ризик так само?".
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