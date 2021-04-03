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Підопічна Дмитра Монатіка Лідія Скорубська, яка виступає під псевдонімом Ліда Лі, вразила довгими ніжками

Як передає Politeka.net, продюсерський центр Діми Моантіка зараз особливо активно просуває нову артистку Ліду Лі. Вона з'являється в різних шоу, випускає нові пісні. Нагадаємо, що Ліда Лі прославилася завдяки шоу "Голос країни", хоча до участі в проекті вона працювала бек-вокалісткою у Монатіка.

На свіжому фото, яке Ліда опублікувала у себе в Instagram, вона позувала в чорному боді, забувши надіти штани. Дівчина продемонструвала свої стрункі ніжки у всій красі, розбурхавши фантазію шанувальників.

"Я всією душею закохана в мюзикли... Любов до них прийшла ще в ранньому дитинстві. Жоден Новий рік не обходився без їх перегляду. Я знала всі пісні, слова, танці і завжди мріяла зануритися в атмосферу цілого спектаклю, де все зливається воєдино...",- зізналася Ліда Лі.

У коментарях яскравій красуні залишили масу захоплених відгуків і компліментів.

"Яка ти красива", "дуже смачне фото", "нескінченні кінцівки!", "Це любов», «чудова», «Пам'ятка», «які ноги», "Ноги від вух", - пишуть користувачі Мережі.

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