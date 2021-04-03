Популярна співачка, екс-учасниця гурту "Віагра" та переможниця проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Санти у соцмережі.
Так, в акаунті Санти з'явилась публікація, у якій вона відверто розповіла, як вона ставиться до свого коханого.
"Коли мене запитують, чи є мій чоловік моєю опорою - я завжди трохи спантеличуюсь. Мій чоловік - це моя велика любов, моя найближча людина і звичайно ж, моя опора. Але головна опора для мене - це я сама", - наголосила співачка.
Вона наголосила, що не варто шукати у своєму коханому вирішення всіх власних проблем.
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"І знаєте, у мене пішло чимало часу на те, щоб зрозуміти: не треба намагатися закрити чоловіком свої слабкі сторони, не треба намагатися знайти в своєму чоловікові відсутню опору і рішення всіх проблем. Чоловік - сильний, повноправний партнер і особистість, відповідна вам за масштабом, - з'являється поруч тільки тоді, коли ви самі для себе стаєте таким самим партнером", - написала вона.
При цьому Санта зізналась, що дуже кохає свого чоловіка і захоплюється ним.⠀
"Я шалено люблю свого чоловіка. Поважаю його, захоплююся і приймаю повністю. Я так само розумію, що моя цінність не залежить від того, заміжня я чи ні. Моя цінність - це я. Не варто знецінювати себе", - додала вона.
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