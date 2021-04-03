Популярна бразильська модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра полонила пишними формами в бікіні
Як передає Politeka.net, модель регулярно викладає в Instagram спокусливі фото, які зводять з розуму шанувальників. Вона активно веде соціальні мережі, балуючи своїх підписників. Варто відзначити, що Жизель абсолютно не соромиться приміряти відверті образи.
На свіжому фото Олівейра постала в літньому образі. Вона одягла купальник з квіточками і сіла в крісло біля басейну. Свій вихідний модель вирішила провести на сонечку. Жизель похвалилася стрункими ніжками і засмаглою звабливою шкірою. Своє екзотичне обличчя красуня прикрила панамкою.
У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.
"Це красиво", «просто розслабся і зроби селфі», «чудова», «це так жарко», «літо тобі пасує», «така красива з приголомшливим ідеальним тілом», "як і раніше найкрасивіша",-пишуть користувачі Мережі.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Софія Ротару, яка обдурила старість, приголомшила зовнішністю у звичайному житті: "кросівки, штани і…"
Колишня дружина Потапа Горова і Мішель Андраде притиснулися одна до одної заради ефектного кадру: "Це так круто"
Дан Балан розпалив вогонь пристрасті, з'явившись поруч з обімлілою Кароль, знову разом: "Татусь повернувся"
Полякова, яка заборгувала, приголомшила відповіддю, коли поверне гроші Данилко: "Знаєш що..."
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра підкорила образом в обтягуючих червоних штанях з рожевим принтом і піджаку, який вона залишила розкритим. Красуня прикрила принади ліфчиком, який став головною родзинкою образу.
Нагадаємо, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" перетягнула форми кокетливими зав'язками заради жарких кадрів:" Боже, яка...".
А ще Politeka писала, що бразильська модель Victoria's Secret з бюстом напоказ прогулялася в прозорій блузі:"Моя любов".
Також Politeka повідомляла, що бразильська модель з "Victoria's Secret" потонула в квітах, запаморочивши голову ніжною красою: "цукерка".