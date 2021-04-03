Популярна бразильська модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра полонила пишними формами в бікіні

Як передає Politeka.net, модель регулярно викладає в Instagram спокусливі фото, які зводять з розуму шанувальників. Вона активно веде соціальні мережі, балуючи своїх підписників. Варто відзначити, що Жизель абсолютно не соромиться приміряти відверті образи.

На свіжому фото Олівейра постала в літньому образі. Вона одягла купальник з квіточками і сіла в крісло біля басейну. Свій вихідний модель вирішила провести на сонечку. Жизель похвалилася стрункими ніжками і засмаглою звабливою шкірою. Своє екзотичне обличчя красуня прикрила панамкою.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Це красиво", «просто розслабся і зроби селфі», «чудова», «це так жарко», «літо тобі пасує», «така красива з приголомшливим ідеальним тілом», "як і раніше найкрасивіша",-пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра підкорила образом в обтягуючих червоних штанях з рожевим принтом і піджаку, який вона залишила розкритим. Красуня прикрила принади ліфчиком, який став головною родзинкою образу.

Нагадаємо, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" перетягнула форми кокетливими зав'язками заради жарких кадрів:" Боже, яка...".

А ще Politeka писала, що бразильська модель Victoria's Secret з бюстом напоказ прогулялася в прозорій блузі:"Моя любов".

Також Politeka повідомляла, що бразильська модель з "Victoria's Secret" потонула в квітах, запаморочивши голову ніжною красою: "цукерка".