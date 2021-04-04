Екс-солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Міша Романова полонила стрункими ніжками в непристойному міні
Як передає Politeka.net, Міша Романова є подругою, кумою і підопічною відомого музиканта Макса Барських. Міша і Макс дружать ще з юності. Після того, як Міша змушена була піти з ВІА Гри через вагітність, її кар'єрою вирішив займатися Макс. Відомо, що вони навіть уклали контракт і тепер музикант є її продюсером.
Зараз Міша активно записує пісні і виступає на корпоративах. В Instagram красуня опублікувала кадри з концерту. Для виступу артистка вибрала ефектне міні з блискітками. Весь акцент Міша направила на стрункі ніжки, хоча декольте у наряду теж було значне.
Дівчина показала кадри з танцями, але особливо глядачам сподобався танець на стільцях. Міша проробляла неймовірні трюки з ногами, схоже, забувши, що на ній коротенький наряд.
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До речі, до концерту Міша не менш ефектно репетирувала цей номер.
Раніше ми писали, що пустотлива Міша Романова розкинулася на ліжку в пікантному топі з латексу, рожевих туфельках і білосніжному банному халаті. Співачка вибрала дуже спокусливу позу, яка буквально звела з розуму її шанувальників.
Нагадаємо, що гаряча подруга Макса Барських похвалилася прекрасним ранком, задерши ніжку на даху: "шедевральна дівчина".
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Романова забула про Барських, розтанувши в обіймах відомого красеня: «гаряча дівчинка».
Також Politeka повідомляла, що пишногруда подруга Макса Барських без білизни дозволила зазирнути під піджак: "заборонений прийом".