У Міністерстві соціальної політики озвучили важливі нюанси отримання мінімальних виплат

Голова Міністерства Марина Лазебна детально пояснила ситуацію з ФОП (фізособами-підприємцями), передає Finance.ua. За її словами, при виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.

"Більшість ФОП сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого — ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", — заявила міністр.

Крім того, Лазебна додала, що для фізосіб-підприємців слід зробити накопичувальну систему обов'язковою. Якщо подивитися на інші країни, для цієї категорії громадян солідарної системи не існує, але зате вони зобов'язані самі накопичувати собі на старість. За словами міністра, на даний момент навантаження на ФОП в Україні може бути занадто великим, тому з ними потрібен окремий діалог.

Нагадаэмо, 1 березня в Україні пройшла індексація пенсій - підвищення в середньому на 300 грн отримали 8 млн пенсіонерів. У квітні перерахують виплати працюючим пенсіонерам. Це стосується тих, хто станом на 1 березня мають не менше 24 місяців додаткового стажу. Для цього потрібно після призначення пенсії пропрацювати мінімум два роки. Надбавка для цієї категорії громадян становить приблизно 2%.

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