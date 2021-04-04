Світська левиця і модель Кайлі Дженнер влаштувала зі старшою сестрою-Кім Кардашьян жаркий відпочинок біля басейну

Кайлі і Кім звикли разом влаштовувати фотосесії, щоб привернути увагу до себе і отримати масу компліментів, адже їх образи не можуть залишити байдужими. Не так давно разом з іншими сестрами дівчата вирішили прорекламувати білизну від Кім Кардашьян, а до цього – парфуми, тому фотосесія з кіньми вийшла дуже незвичайною.

Проте, фото без реклами шанувальникам подобається не менше. Наприклад, на нових фото Кайлі і Кім помірялися принадами в маленьких і схожих Бікіні на тонких зав'язках. Спокусливо прогнувшись, зірки намагалися показати незвичайне поєднання тонкої талії з пишними стегнами.

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На другому фото Кайлі зробила акцент саме на блискучому від шиммера тілі, яким так пишається, адже після пологів їй вдалося скинути 15 кілограм зайвої ваги.

"Ідеальні малятка😍; королеви полюють 🔥; в їх венах романтика тече💞; Омг це неймовірно; Вправо👏 🔥; Я відчуваю, що чоловіки підсвідомо будуть вибирати Кайлі; Кім така недоступна; зараз йду в спортзал !!!; Горять чесно!; ти знущаєшся наді мною".

Також апетитна красуня здалася перед камерою в сміливому і яскравому купальнику, який оголив апетитну фігуру і пишні форми.

На нових фотографіях Кайлі відображена на залитій сонцем веранді, вона прилаштувалася біля вікна і млосно позує фотографу. Перед камерою модель з'явилася в сліпучому жовтому купальнику цікавого фасону, який підкреслив не тільки апетитні форми красуні, але і ідеальний загар на її тілі.

Нагадавши, безсоромна і гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в салатовому бікіні гарненько " підсмажилася "на сонці:"Комплект на мільйон".

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