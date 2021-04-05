Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зачарувала елегантною красою

Як повідомляє Politeka.net, будучи ще зовсім юною Антоніна прийняла рішення відправитися в Москву вчитися в театральному інституті ім. Бориса Щукіна, в який вступила тільки з другого разу. Після закінчення училища вона почала зніматися в кіно. Зараз на її рахунку більше 25 робіт.

Незважаючи на події в Україні, дочка Сумської вирішила залишитися працювати в Росії. Посприяла цьому і зустріч з популярним актором Володимиром Ягличем, якому актриса народила вже двох дітей.

Паперна не регулярно публікує фото в своєму Instagram, але іноді радує шанувальників яскравими знімками. На свіжому фото Антоніна показала зблизька своє ідеальне обличчя. Варто відзначити, що фото притягувало погляди шанувальників особливим магнетизмом. Незвичайного кольору очі виглядали чарівно.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Лисичка", "яка красуня", "Хороша!", "Пощастило чоловікові", «на маму зовсім не схожа», «вогонь», «Тепло тобі дівиця?», "Вся в матір", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Антоніні Паперній 30 років. Зараз вона активно знімається в кіно, незважаючи на те, що зовсім недавно народила сина.

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