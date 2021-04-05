Відома модель Хлої Кардашьян показала свою красу в бікіні

Як пише Politeka.net, Хлої не відстає від інших сестричок Кардашьян і завоювала серця десятків мільйонів фанатів. Дівчина обожнює привертати до себе увагу, демонструючи розкішну фігуру в різних цікавих нарядах. Тому красуня не тільки миготить в телевізорі, а й активно розвиває соціальні мережі.

Цього разу Хлої опублікувала в Instagram фото, де позувала в "невидимому" бікіні, а зверху накинула сорочку. Красуня на декількох фото і відео похвалилася фігурою перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.

Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:

"Люблю, люблю, люблю", " Королева бікіні. ідеальна посадка верху і низу-така атмосфера", " Я не встигаю, коли ми тренуємося ???", "Ти виглядаєш неймовірно серйозно", "Гей, я просто намагаюся посміхнутися тобі і зробити твій день трохи краще".

Ми писали, що знаменита світська левиця Кім Кардашьян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому.

На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях.

Нагадаємо, Хлої Кардашьян блиснула "горішком" в бікіні максимально близько

А ще Politeka писала, що Хлої Кардашян в міні-бікіні змусила насолоджуватися кожним вигином

Також Politeka повідомляла, що Хлої Кардашян спустила штани, дозволяючи насолодитися " забороненим трикутником"



