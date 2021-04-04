Відомий український ведучий і зірка шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відвідав незвичне для українців свято в Пакистані і став свідком НП

Як повідомляє Politeka.net, шоумен розкрив плюси і мінуси екзотичної країни, яку багато хто вважає небезпечною. У своєму Instagram Комаров поділився відео, яке зняв на телефон в Пакистані під час одного з місцевих свят.

Як розповів ведучий, він відвідав пляж Кліфтон в місті Карачі. Під час свята люди приходять на море в традиційному одязі. Вони гуляють прямо по воді, катаються на верблюдах і конях і дивляться на захід сонця.

Комаров підкреслив, що атмосфера свята була дуже колоритною, що стало одним з головних плюсів. Однак, ведучий визнав, що в Пакистані є і свої мінуси. Так, під час свята люди викидали сміття прямо в море.

"На превеликий жаль, є "виворіт". Ось, наприклад, ми бачимо сміття. Тут завжди так. Гора сміття псує враження", - підкреслив ведучий.

Крім того, під час своєї прогулянки по воді Комаров став свідком невеликої НП: місцеві жителі застрягли в піску під час катання на невеликій машинці. Ведучий вирішив їм допомогти і, передавши камеру хлопцеві, який проходив повз, кинувся витягувати машину з піску.

"Тук-тук" виштовхали. І він їде в захід!",- похвалився Комаров.

Його шанувальники тут же почали обговорювати пост ведучого.

"Краса ви кращий", "дуже атмосферно", "дуже любимо ваші передачі. Удачі вам і вашій команді", "сама класна передача!!! Діма удачі у всьому завжди і скрізь!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" зіткнувся з жорсткими наслідками поїздки в Пакистан.

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