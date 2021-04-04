Відома українська співачка Злата Огневич показала себе, здивувавши зізнанням

Як пише Politeka.net, Злата встигла побудувати успішну кар'єру співачки в Україні. Красуня постійно бере участь в різних зйомках і ділиться ними в соціальних мережах. Освоїла Огневич і Тікток, де публікує цікаві ролики, радуючи фанатів.

Цього разу зірка вирішила показати, як сильно сумує за Олегом Винником. Дівчина в джинсах і цікавому ТОПі стояла перед телевізором вдома, де йшла програма з Олегом Винником. Залата активно жестикулювала, показуючи свою симпатію, а в якийсь момент стала на коліна перед телевізором із зображенням Олега і почала молити.

"Мій типовий ранок вовчиці", - написала Злата на відео.

"Скасовуйте карантин. Хочу в унісон з вовчицями", - додала в публікації Огневич.

"Бредлі Купер вже не?", Скоріше б концерти з Вами, скучила", "Ну чому ж так смішно", "Хах, клас".

Ми писали, що співачка Злата Огневич показала новий стильний образ, в якому зібралася на вечірку.

Так, у своєму мікроблозі красуня виклала яскраве фото, на якому показала незвичайний наряд, в якому зібралася на вечірку.

Як видно, Злата відображена в цікавій локації, а сама буквально сяє. Перед камерою вона з'явилася в стильному образ – на ній широкі світлі штани цікавого фасону і атласний рожевий топ з бантом на тоненьких бретельках, які, здається, ось-ось сповзуть.

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