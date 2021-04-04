Відомий український музикант Сергій Бабкін впав і розбив голову
Як передає Politeka.net, про це повідомили в пабліку "Зірковий шлях" в Instagram.
Інцидент стався, в неділю, 4 квітня під час катання на велосипеді.
"Сьогодні вперше в житті не одягнув шолом і опинився в складній ситуації. Спасибі друзям, які не дозволили втратити свідомість і викликали швидку. Таких помилок я більше не повторю. І вам не раджу»,- повідомив Сергій Бабкін.
На кадрах, які показали в пабліку, артист сидить в лікарні з накладеною на голову пов'язкою.
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Раніше ми писали, що в на початку цього року стало відомо, що український музикант Сергій Бабкін переніс операцію на очі.
Лікарі діагностували у співака рідкісне захворювання очей, через що той втратив більше 70% центрального зору. Операцію довелося робити за кордоном, адже в Україні немає необхідного обладнання.
На щастя, зараз з Бабкіним все добре і він і далі продовжить радувати шанувальників своєю творчістю.
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