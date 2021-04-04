Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст продовжує, влаштовувати сміливі експерименти над собою
Після перемоги на "Євробаченні " в 2014 році артист звик до уваги публіки і не перестає дивувати своїх фанатів одягнувшись, то в чоловіка, то в жінку.
І ось зовсім недавно в своєму Instagram він запостив свіжі екстравагантні фото, на яких позує з голим торсом, густою бородою на обличчі, довгими хвилястими локонами і окулярами. Свій новий образ він поєднав з найтонкішими прозорими рукавичками, спочатку він одягнув зелені, а потім поміняв на червоні.
«Я сподіваюся, у вас була чудова неділя, ви, кролики", - запитав він у шанувальників.
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У коментарях під постом шанувальники Томаса були захоплені його фотграфіями.
"Всюди стрибають щасливі кролики. Сподіваюся, ти щасливий 🐰»,
"Ах так спасибі! 💞 А ваші фотографії-найяскравіші моменти цієї неділі! Зі святом Великодня! 🐰 » ,- пишуть в мережі.
Раніше ми писали,, в акаунті артиста з'явилося фото, на якому він позує на дивані з келихом шампанського і в компанії чоловіка. При цьому образ Кончіти як завжди вкрай епатажний-не обійшлося без макіяжу і колготок у велику сіточку.
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