Популярна українська співачка Настя Каменських вразила образом у світлиці, що просвічує, на вулицях Мексики

Як відомо, виконавиця залишила свого чоловіка, продюсера Потапа, вдома і вирушила в спекотну Мексику. Тепер Каменських активно ділиться кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, на нових знімках співачка показала себе на місцевому курорті Тулум. Настя вирішила сфотографуватися під відкритим небом з вуличним знаком, на якому написано: «Йди за тією мрією». На фото артистка впевнено позує, тримаючись за знак.

Для прогулянки по свіжому повітрю Каменських вибрала стильний образ. На ній короткі чорні шортики і чорний ліфчик, а також бежевий просвічується светрик з зовсім тонких ниток. Головною родзинкою образу співачки став чорний капелюшок з широкими полями.

На одному з фото Каменських стоїть спиною до камери, ніби спеціально демонструючи свою фігуру ззаду.

На задньому тлі фото можна помітити місцеву зелень і колоритні споруди.

"Завжди слідуй своїм мріям", - підписала фото Настя.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її нового поста.

«Мексиканочка", "улюблена красуня", "мрійте акуратно, мрії мають властивість збуватися", "на першому фото не Настя?", "Крутишка", "Прекрасно сказано", "Вау, яке гарне місце", - пишуть люди.

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