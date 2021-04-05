Можливість введення в Україні комендантської години прокоментував голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"З комендантською годиною ситуація досить непроста. Я б не хотів, щоб це сталося, об'єктивно. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього-засідання Ради, це досить непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID - 19 Ми були змушені піти на такий захід", — заявив Разумков.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що введення комендантської години через карантин в Україні не обговорюється.

Відмітимо, в» червоній " зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька І Чернігівська області.

Ще три області можуть потрапити в" червону " зону. Це Хмельницька, Черкаська та Донецька області.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок понеділка, 5 квітня, зафіксовано 10 179 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою-19, госпіталізовано – 3 275 осіб, померло 254 пацієнти.

Днем раніше, 4 квітня було зафіксовано 13 738 нових випадків інфікування COVID-19, 3 квітня зафіксували новий кількість хворих – 20 341 новий випадок інфікування COVID-19.

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