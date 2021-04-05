Відома українська співачка Анастасія Приходько після свого викриття на шоу "Маска" відверто відповіла на питання про вагітність

Як стало відомо минулої суботи, саме Приходько ховалася під маскою Бабки на популярному шоу. У своєму Instagram співачка поділилася відео, в якому розповіла про цей досвід, пише Politeka.net.

Бабка з самого початку викликала великий резонанс завдяки своєму голосу і незвичайному дизайну костюма. Ще сильніше підігрівав інтерес до персонажа її кругленький живіт, а також вельми недвозначні натяки про вагітність.

Коли з'ясувалося, що під маскою Бабки ховалася Приходько, зіркові детективи попросили її відповісти, чи дійсно вона чекає дитину. Співачка не дала однозначної відповіді, проте пообіцяла все розкрити 5 квітня. У своєму новому відео вона дійсно відповіла на це питання.

Так, Приходько показала свій живіт і вимовила:

"Ну не бачите, що я не вагітна! Бачите? Не вагітна я!", - зі сміхом вимовила зірка.

Вона також поділилася своїми враженнями від шоу, які виявилися виключно позитивними. Однак, знайшовся нюанс, який засмутив Приходько.

"Єдине, знаєте що: я, напевно, в цій країні ніколи не виграю нічого! Я не можу зрозуміти: я скільки тут вже живу....ну дивно! У мене взагалі не виходить нічого тут. У мене навіть немає жодної музичної нагороди в Україні і жодного шоу я не виграла", - відверто зізналася співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на відео.

"Я напевно більше засмутилася, що ви не вагітні, ніж що Вас розкрили (хоча очікувала вас у фіналі", "Ааа, не вагітна, я засмутилася", "Ви неймовірно талановита а на цьому шоу відкрилися ще більше! успіхів Вам", - пишуть люди.

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