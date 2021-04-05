Вагітна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка задумалася про поїздки з майбутньою дитиною і показала знімок зі своєї недавньої подорожі

Кілька тижнів тому 26-річна Катерина Репяхова, яка зараз чекає дитину від відомого співака, літала відпочивати в Єгипет зі своєю мамою. Судячи з усього, ця поїздка змусила її задуматися про подорожі з дитиною, про що дівчина і написала в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Репяхова звернулася до своїх передплатників з животрепетним питанням.

"В якому віці і в яке місто/країну ви вперше поїхали з вашими дітками? А фотографія зроблена на кораблику в Червоному морі всього пару тижнів тому", - написала вона.

На знімку Катерина позує на борту прогулянкового катера. Дівчина сидить за столом в білій блузці з квітчастим малюнком і дивиться на море зі щасливою посмішкою. Судячи з усього, прогулянка приносить їй велике задоволення.

Передплатники Репяховой тут же почали ділитися своїм досвідом і коментувати її пост.

"Яка краса", "дуже красива", "яке класне фото", "Вау", "вперше полетіли з дитиною у віці 1 рік і 2 місяці в Ізраїль", "синові було 6 місяців їздили з ним до Криму на авто (з Дніпра) і все було відмінно», "ми вперше в 4 місяці поїхали на поїзді в інше місто", - пишуть люди.

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