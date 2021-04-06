Українців попередили про нові тарифи на газ

Так, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня розгляне постанову про введення нових правил для постачальників газу. Про це йдеться в опублікованій порядку засідання комісії.

Згідно з новими правилами, всіх постачальників зобов'яжуть розробити і опублікувати на своїх сайтах до 25 квітня річні тарифи на блакитне паливо.

Тарифи діятимуть протягом року. При цьому, вони повинні бути економічно обґрунтованими. При такому підході влітку ціна на газ буде вище ринкової, а взимку – навпаки, нижче.

Рішення дозволить побутовим споживачам споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка діятиме в період з 1 травня поточного року до 30 квітня наступного.

Українці зможуть вибрати кращий тариф і укласти з постачальником контракт на рік.

При цьому контракт можна в будь-який момент скасувати: перейти на місячні або інші тарифи.

Платити потрібно буде рівними частинами за весь обсяг газу, який ви плануєте використовувати за рік, або ж за той обсяг блакитного палива, який використовуєте.

Зазначимо, "Нафтогаз України" вже завершив розробку річного тарифу на газ для населення, і готовий запропонувати його з 1 травня. Про це повідомив Департамент інтегрованих комунікацій компанія.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні Постанова Кабінету Міністрів про заморожування цін на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр втратила чинність.

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