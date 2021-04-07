Американська модель і актриса Емілі Ратаковски звикла показувати тіло без одягу на зйомці і вдома

Вся увага прикута до Емілі після народження дитини. Так як зірка не показує себе так часто, як раніше, фанати активно діляться архівними кадрами, згадуючи, якою ж була супермодель до вагітності. Дивно струнка фігура розбурхує не тільки шанувальників.

На одному з фото дівчина без найменшого збентеження демонструє підтягнуті форми в одному чорному міні-бікіні. Стоячи перед дзеркалом з банним рушником на голові, Ратаковскі завбачливо прикрила груди руками, не показуючи зайвого. При цьому засвітила дівчина лише сідниці, і то частково.

Навіть так кадр вийшов більш ніж провокативним. Плоский живіт Ратаковскі завжди викликав багато суперечок, адже Емілі не любить спорт і більше того, не так вже й рідко їсть фаст-фуд. Проте, виглядає вона все одно вельми спокусливо. За словами супермоделі, їй дійсно пощастило з генами, і вона цьому рада, так як заняття в спортзалі не любить найбільше.

А свіже фото, на якому Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, шокували фанатів. Чорний гольф з довгими рукавами і вельми значним вирізом показав пишний бюст моделі у всій красі. Схоже, зірка собі не відмовляє і в коктейлях. На знімку можна помітити, як Ратаковскі тримає в руках келих.

"Мамина ніч; будь ласка, не вживайте алкоголь, якщо ви годуєте грудьми; чудово🧡 🧡; мам, гаразд! 😂 🙌 ; так красиво!!; я дивлюся з повагою; Хіба ти не годуєш грудьми ... ти п'єш ??; Де моє запрошення; Як ви ставитеся до годування? Думаю, вони стали більше, ніж раніше,; тепер це те, що ми називаємо кращим дитячим рестораном в місті🍈 🍈», - відповідають фанати.

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