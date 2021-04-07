Наряд співачки Тіни Кароль, в якому вона з'явилася в останньому ефірі шоу "Ліпсінк баттл", став предметом гарячих суперечок

Як передає Рoliteka.net, у Instagram обговорюють сукню небесного відтінку, в якій 36-річна артистка хизувалася перед камерами.

З'явилася інформація, що брендове плаття з прозорими вставками під грудьми і на стегнах є роботою грузинського модельєра Давида Коми. Вартість наряду трохи більше 37 тисяч гривень.

Кароль доповнила лук сріблястими босоніжками на шпильці, тугою косою та яскравим макіяжем.

Авор поста назвав сукню Тіни "дешевою", чим тільки роздражнив користувачів. Одні погодилися з цією думкою, інші ж обурилися, мовляв, це теж гроші, а третім все одно, в яких нарядах з'являється Кароль, адже вона красуня в будь-якому вигляді.

"Сукня жахлива!"- "тому що дешева!😂"

"А мені подобається! І по-моєму Тіні дуже личить!"

"Автор ти дибіл? Це по-твоєму дешеве плаття за 37 тис?? Ні*я собі, мені на таке плаття роки три збирати! А що по вашому дорого??! 300 000 грн??!" - "ну це среднячок за ціною" - "ну ось і добре, що вона ближче до народу тягнеться"

"Страшно уявити, скільки коштує "дороге" плаття 😂"

"37 тисяч - це недороге плаття? 🤦жесть. Це курс реабілітації сина, а люди плаття купують за такі гроші"



"Яка різниця? Як можна обговорювати вартість речей? Тіна красуня і талант в будь-якому вбранні. Блакитний їй дуже до лиця!"

"Дешево але гарно"

"Так вона, навіть якщо прийде в сукні за 50 грн., буде найкрасивіша!!! Хіба таку красу може зіпсувати ганчірка?!!!"

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