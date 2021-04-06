Популярна співачка, екс-учасниця гурту "Віа гра", та переможниця проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала серію пляжних фото з відпочинку

Не так давно зірка знову з малятком донькою і чоловіком вирушила на відпочинок в Дубаї. Причому, як виявилося, інших дітей пара з собою не брала. Тепер ефектна акртистка з радістю показує яскраві знімки своєї дочки, а також ділиться своїми фото в разде Сторі в Instagram.

Так, відповідаючи на запитання шанувальників, Санта розповіла багато особистого. Причому не обійшлося без питань про її харчуванні і фігурі. Не секрет, що після народження дочки артистка набрала 18 кілограм, тому намагалася Скинути все максимально акуратно і підтягнути фігуру. Тепер велика частина питань фанатів спрямована саме на цю тему.

"Мій зовнішній вигляд-це 100% робота над собою. Генетично я схильна до повноти. 172/60 (62) – зростання вага, хоча мій ідеальний становит 57-56 кг», - підмітила Дімопулос.

Дені із зіркою також на відпочинок не поїхав, як з'ясувалося, хлопчик вирішив залишитися вдома, зайнятися підготовкою до навчання, так як сильно відстав на дистанційному навчанні і тепер має намір підтягнути знання з кількох предметів.

Також Санте довелося відзначити, що в Instagram вона виставляє лише 20% свого життя і особисте залишається за кадром, тому шанувальникам слід сприймати це адекватно.

До цього в сторіс Санта розповіла, що вона включила "суку" і, в прямому сенсі, "відвоювала собі місце під сонцем".

"Коли я включила суку (не люблю бути терпилою за свої гроші), вони заметушилися і знайшли нам три лежаки. Прийшов менеджер і просив вибачення. Тут справа в самому зверненні: Вибачте, у нас все зайнято", - це не про сервіс в 5-тизвезночном готелі. І адже змогли ж знайти!",- зізналася Санта.

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