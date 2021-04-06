Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко насмішила шанувальників кадрами з повсякденного життя

Як передає Politeka.net, 38-річна Булітко з 2015 року є однією з провідних актрис «Дизель шоу». Вона дуже життєрадісна і відкрита особистість. За словами хореографа Дмитра Дікусара, який був її партнером в шоу «Танці з зірками», він був вражений невгамовною енергією артистки. За енергетику її і полюбили тисячі українців.

У себе в соцмережах Вікторія не соромиться демонструвати себе такою, яка є. Актриса часто ділиться робочими моментами, а також показує себе без нарядів і макіяжу.

Цього разу Булітко показала, як перекушує під час роботи. Голодна артистка витріщила очі і з'їла салатний лист. Виглядало це видовище дуже забавно.

"Обід за розкладом", - підписала відео зірка.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко та Євген Гашенко з «Дизель шоу» вразили зухвалими образами. Гашенко вибрав брутальний образ впевненого в собі чоловіка, а Вікторія – пустотливий лук молодої дівчини. На фото Булітко весело посміхається, створюючи контраст з серйозним виразом обличчя Гашенка.

"Які вони мімімішні», "Дизель ви супер", "найкращі!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" приголомшила змінами в зовнішності, більше не Руденька:"Ох, яка!".

Як повідомляла Politeka, пустунка Булітко з "Дизель шоу" отримала пропозицію руки і серця: "ти впевнений?".

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